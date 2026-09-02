中国解放军南部战区星期三（9月2日）组织海空兵力，在黄岩岛（菲律宾称斯卡伯勒浅滩）周边海空域开展战备警巡。

据央视新闻客户端报道，8月份以来，南部战区持续组织海空兵力，加强黄岩岛领海及周边海空域巡逻警戒，进一步强化有关海空域管控。报道称，有关行动旨在“有力有效应对各类侵权挑衅行径”，维护中国国家主权安全和南中国海地区和平稳定。

央视新闻客户端同时公布战备警巡视频。画面显示，至少有两架代号为“剑锋01”和“猎鹰”的军机在黄岩岛附近空域飞行。

视频中，中国海军以中文向一架菲律宾飞机广播：“菲律宾飞机，你已接近中国黄岩岛领空。为避免误解误判，立即远离。”

中国海军随后又以英文广播警告：“菲律宾飞机，你已接近中国黄岩岛领空。立即远离，立即远离，否则，我将对你采取措施。”

视频中，一名飞行员说：“听你们讲得再多，都不如飞过来看看。常来祖宗海，更能体会飞行意义。”另一名飞行员则说：“保持好状态，我们共护海疆。”

此前，中国海警上星期天（8月30日）也在黄岩岛海域及周边区域开展执法巡查。

中国海警称，8月份以来持续加强黄岩岛领海及周边区域执法巡查，依法依规处置“非法侵权船只”，进一步强化有关海域管控，维护中国领土主权和海洋权益。