中国西藏吉隆口岸陆路救援通道已基本打通，救援人员和重型机械陆续进入泥石流灾害核心区，加快搜寻失联人员。

据央视新闻报道，截至星期三（9月2日）上午10时，通往吉隆口岸灾害核心区的陆路救援通道已基本打通，救援人员、救援物资和部分装备已通过陆路通道进入核心区并开展深入救援工作。

多台大型机械目前已抵达吉隆口岸联检大楼所在平台，并与现场多方救援力量协同作业，不断将巨石和淤泥拨开，展开深层次搜寻，加快寻找失联人员。

此前，泥石流冲毁通往吉隆口岸的G216国道路段，救援力量一度难以进入核心受灾区，只能通过山间小路、水路和空中投送等方式挺进，大型车辆和机械装备则难以抵达。

在陆路救援通道基本打通前，中国主要通过空投等方式向一线救援人员运送设备和物资，军方人员则使用生命探测设备搜寻失联人员。

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持续降雨和复杂地形一度拖慢抢修进度。施工人员必须在狭窄山谷中作业，两侧是松动的山崖和水流湍急的河道。有关部门此前也一直监测上游湖泊，以防一旦溃决引发新的洪水风险。

中国星期天（8月30日）通报，西藏仍有546人失踪，其中包括来自23个国家的261名外国人，死亡人数为16人。尼泊尔方面的死亡人数则在星期三突破1100人，超过3900人失踪。