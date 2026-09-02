中国国家主席习近平开启七年多来最密集的出访行程。彭博社报道认为，此举部分是为了让各国相信，相比美国，北京能够在全球事务中发挥更好的领导作用。

习近平星期天（8月30日）赴吉尔吉斯斯坦出席上海合作组织峰会，并访问吉尔吉斯斯坦。随后，他星期二（9月1日）晚间乘专机前往埃及进行国事访问。外界也普遍预计他将出席由印度总理莫迪主持的金砖国家峰会。

结束这些访问后，习近平计划于9月下旬访问华盛顿，与美国总统特朗普会晤。

彭博社报道称，习近平上一次如此频繁出访是在2019年年中，当时他访问了包括朝鲜在内的五个国家。此次密集出访格外引人关注，因为近年来习近平已减少出国访问，转而更多在北京接待外国领导人。

习近平展开密集出访之际，中国正努力展现其作为一个可预期的贸易和投资伙伴。这与特朗普政府形成对比，美国正与伊朗交战，在抓捕委内瑞拉领导人后控制该国很大一部分石油资源，并因贸易争端激怒加拿大等盟友。

美国外交关系委员会中国研究高级研究员刘宗媛说：“这次出访让习近平在前往华盛顿之前，有机会展示中国在欧亚大陆和‘全球南方’广泛的外交联系。”

她说：“从这个意义上说，习近平抵达华盛顿时，不只是前来进行一场双边谈判，也是在展示中国有实力，也有其他选择。”

特朗普今年5月率领英伟达、苹果、特斯拉和波音等高管组成的代表团访华，期间邀请习近平在9月24日访美。

彭博社报道也提到，紧凑的行程也将为习近平提供机会，向各国推介中国的人工智能（AI）技术；这些技术性能可与美国同类产品媲美，但成本却低得多。中国希望世界各国使用其AI模型，并按Token用量购买AI算力，将其视为继电动汽车和太阳能技术之后又一个新的收入来源。