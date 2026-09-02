中国车灯制造商星宇股份董事长就解约逾百名新入职应届生一事道歉，并称公司将构建和谐劳动关系，积极承担更多社会责任。

据澎湃新闻报道，常州星宇车灯股份星期三（9月2日）召开网络业绩说明会。回应近期用工事件引发的舆情时，星宇股份董事长兼总经理周晓萍说，公司高度关注相关舆情，已就事件真实情况公开发布致歉信，并正在政府部门指导下落实后续措施。

周晓萍说：“公司对披露真实情况的媒体监督表示衷心感谢，公司深刻反省并真诚道歉。”她同时称，公司已就部分媒体的“不实报道”向网信和网安部门投诉举报，以维护合法权益。

周晓萍表示，公司依据法律法规和规范性文件制定用工制度和流程，事件发生后已重新审视并展开整改，将以制度和流程切实保障劳动者合法权益。“公司再次向社会和广大投资者真诚道歉，公司将严守合规运营底线，构建和谐劳动关系，积极承担更多社会责任，努力以更好的业绩回馈投资者。”

综合中国媒体此前报道，星宇股份共招录440名2026届高校毕业生。这批毕业生今年7月入职，但仅一个多月后，公司便开始集中约谈部分员工，并以市场环境不佳为由劝说他们主动离职。

据报道，公司向受影响员工提出两个方案：一是协商离职，获得相当于半个月工资的补偿；二是从原有研发或技术岗位调往装配、插接、螺丝紧固等生产线岗位，薪资重新核定。

这次人员调整恰逢星宇股份再次冲刺港股上市。澎湃新闻称，此举被市场质疑为通过削减人力成本改善财务表现。

常州市人力资源和社会保障局8月25日通报称，星宇股份在协商过程中“方法简单生硬，缺乏充分有效沟通”，造成不良影响，公司已对人力资源总监作出停职处理。

星宇股份随后于8月27日就与107名应届毕业生解除劳动合同致歉，并宣布向受影响人员发放求职生活补贴，同时联系其他企业提供适配岗位；若三个月内仍未实现就业，将给予六个月工资作为补偿。

事件也引起星宇股份的海外客户关注。据媒体披露的奔驰回函，奔驰已受理相关举报，并将材料转交专业团队进一步审查；大众汽车则已启动专项调查。