人工智能（AI）企业MiniMax上个月成为最受中国大陆投资者青睐的港股，显示大陆投资者对中国新一代AI模型开发商的投资热情持续高涨。

据彭博社报道，8月份大陆投资者通过港股通买入价值106亿港元（约17.21亿新元）的MiniMax股票，买入金额超过同期对阿里巴巴和腾讯股票的买入额。

自MiniMax在8月6日获纳入港股通以来，南向投资者的持股比例已达9.7%。

这股买入热潮延续了7月份以来的趋势。当时，MiniMax的竞争对手智谱成为南向投资者买入金额最高的股票，买入额同样超过阿里巴巴和腾讯。

随着AI投资热潮席卷全球，这也进一步显示中国互联网巨头对投资者的吸引力正在减弱。

通过港股通投资的南向资金，目前持有智谱约11%的股份。

另一方面，有“中国人形机器人第一股”之称的宇树科技上市后股价持续回落。截至星期三（9月2日）上午10时，宇树科技股价下跌逾4%至547元（人民币，下同，约104新元），较8月19日上市首日1100元的最高价下跌约一半，总市值跌破2220亿元。

路透社此前称，宇树科技上市后的股价表现反映出市场此前对中国科技股的追捧可能存在过热迹象。随着中美科技竞争加剧，中国科技行业过去一年受到资本市场越来越多关注。