中国大陆修订《国防动员法》，将民用资源征用扩大至“民用资源征收、征用”，外界关注在陆台商的资产是否也可能在征收范围内。国台办回应时说，国家依法保障参加国防动员活动的组织和个人的合法权益，并称台商台企在大陆长期投资和合规经营无需顾虑。

中国大陆全国人大常委会会议上星期五（8月28日）表决通过新修订的《国防动员法》，自10月1日起施行。修订版提及民用资源征收，关于“民用资源征用与补偿”的章节名称也被改成“民用资源征收、征用与补偿”。

根据北京市政府台湾事务办公室微信公众号发布的新闻发布会内容，有记者星期三（9月2日）在国台办举行的新闻发布会上提问：该法指出，在发展利益需求下，民间资源处置可从“征用”扩大到“征收”。“请问国台办是否能说明，在大陆台商资产与技术等，是否适用新法中的‘征收’条款？会否担心增加台商在大陆长期投资的‘政治风险’疑虑？”

国台办发言人张晗回应时说，新修订的《国防动员法》，坚持总体国家安全观，明确新体制下国防动员军地职能定位、工作运行机制、重点工作任务，对于规范和加强国防动员工作，维护国家安全和发展利益，将发挥重要作用。

张晗称：“无论是决定实施国防动员，还是在国防动员期间对民用资源征收、征用，都有明确的法律要件和法定程序，国家依法保障参加国防动员活动的组织和个人的合法权益。”她也说：“台商台企在大陆长期投资和依法合规经营无需顾虑，只会机遇更多、空间更广、保障更好。”