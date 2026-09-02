民调显示台湾民进党新北市长参选人苏巧慧微幅领先国民党对手李四川后，国民党内据报开始忧心，前总统蔡英文力挺苏巧慧所带来的加持，可能抵消部分选民对苏巧慧父亲、前行政院长苏贞昌的负面观感。

台北市信民协会委托民调专家戴立安进行的新北市长选举民调显示，苏巧慧支持度为35.2%，微幅领先李四川的34.7%，双方差距仅0.5个百分点，仍在误差范围内。

政治立场亲蓝的《联合报》星期三（9月2日）报道，蓝营人士看到上述民调后表示忧心。除了李四川与苏巧慧的支持度趋近，这项系列民调也首次出现苏巧慧微幅领先；还有38.6%受访者表示希望新北市“换民进党做做看”，高于支持国民党继续执政的33.1%。

蓝营人士认为，选情变化的一项关键因素是蔡英文。苏巧慧延揽蔡英文出任竞选总部主委，“是相当聪明的一步”。根据上述民调，蔡英文在八名受调查政治人物中的好感度最高。

蓝营人士分析，蔡英文拥有的支持度和号召力，能有效抵消部分选民对苏贞昌的负面观感，减轻苏巧慧的政治包袱，成为她近期支持度上升的因素之一。

报道称，国民党内已出现新北选战的“对手是蔡英文，不是苏巧慧”的想法，认为这对李四川和国民党构成警讯，李四川有必要尽快调整竞选策略。部分蓝营人士也认为，在赖政府行政资源以及蔡英文助选的情况下，新北选情挑战高于原先预期，而新北作为全台最大票仓，国民党不能掉以轻心。

国民党副主席萧旭岑此前受访时也曾示警，过去卸任总统担任县市长参选人竞选总部主委的情况少见，蔡英文这次却同时答应担任台东、基隆和新北三地竞选总部主委，而三地目前均由国民党执政。

萧旭岑认为，蔡英文在多个选民群体中仍有号召力，国民党必须非常戒慎恐惧。他并称，蔡英文既然决定出手助选，背后应有相应的步骤与规划。

尽管如此，蓝营内部对新北选情仍审慎乐观。党内人士分析，现任新北市长侯友宜拥有自己的选战节奏和地方人脉，即使内部掌握的民调显示李四川与苏巧慧差距缩小，仍对最终选情保持信心。

新北市议会国民党团星期三公布另一份市长民调，结果显示，李四川以39.8%的支持度领先苏巧慧的33.1%，差距为6.7个百分点。但在过去双方势均力敌的板桥和土城，苏巧慧此次均取得领先。