中国法院本周判处涉及跨境裸聊敲诈犯罪集团案的一名被告监禁20年。

中国海南海口美兰区人民法院星期一（8月31日）对王姓被告跨境裸聊敲诈恶势力犯罪集团一案进行一审宣判，并在隔天于微信公众号公布宣判细节。

根据上述通报，2020年以来，王姓被告伙同刘姓被告（批捕在逃）等人长期纠集在一起，在缅甸佤邦等地区陆续引诱、招揽境内偷渡人员及境外人员，以裸聊敲诈勒索中国境内被害人为主业，先后实施组织他人偷越国（边）境、敲诈勒索、寻衅滋事、侵犯公民个人信息等违法犯罪活动，“为非作恶，欺压百姓，逐步形成以被告人王某某等人为首要分子之一的人数众多的恶势力犯罪集团”。

通报指该犯罪集团的犯罪行为，严重侵害公民的人格尊严与财产安全，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣社会影响。

美兰法院审理认定，王姓被告是该犯罪集团首要分子，并以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、侵犯公民个人信息罪、组织他人偷越国（边）境罪等罪数罪并罚，判处王姓被告有期徒刑20年，并处罚金人民币69万元（13万零720新元）。通报称，该犯罪集团到案的其他成员已另案判决。