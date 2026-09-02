中国人工智能（AI）大模型厂商智谱入驻天猫开设官方旗舰店，销售大模型订阅套餐和Token充值服务，将过去主要通过官网销售的大模型服务带入传统电商平台。

综合快科技、IT之家和《科创板日报》报道，智谱星期三（9月2日）正式入驻天猫，上架GLM Coding Plan订阅套餐等产品，相关服务基于最新发布的GLM-5.3模型。

天猫店铺工商资质信息显示，网店经营者为北京智谱华章科技股份有限公司，即港交所上市公司智谱的运营主体。目前上架产品包括个人版Lite、Pro、Max以及团队版标准席位等多个档位，并支持按月、季度和年度订阅。

价格方面，天猫店铺的GLM Coding Plan套餐与智谱官网保持一致。其中，个人版Lite月费118元（人民币，下同，约22新元），Pro月费538元，Max月费1078元。

此前，大模型厂商主要通过官网等自有渠道销售订阅产品。智谱此次入驻天猫，显示大模型服务正在进一步进入传统电商消费场景。

除了大模型订阅等虚拟服务，天猫平台近年来也不断增加AI硬件产品，包括预装Agent智能体的电脑，以及搭载千问大模型的各类AI设备等。

智谱8月26日晚推出并开源轻量旗舰多模态模型GLM-5.3-Flash。智谱随后确认，此前引发关注的匿名模型Ox Alpha正是GLM-5.3-Flash。

上线首日，Ox Alpha调用量登上OpenRouter榜首，超过深度求索（DeepSeek）旗下模型，并刷新平台单日调用纪录；在OpenCode榜单上，也结束了DeepSeek连续56天居首的纪录。

OpenRouter公开数据显示，自Ox Alpha登顶后，平台调用量前五名一度全部由中国大模型占据。