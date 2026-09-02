香港高等法院驳回中国恒大集团创始人许家印代表律师行提出的两项申请，不准律师行从许家印被托管的资产中提取款项，支付约120万港元（约19万5000新元）讼费。

综合彭博社和香港星岛网报道，中国恒大2024年初被香港法院颁令清盘后，清盘人入禀向许家印、其前妻丁玉梅、前行政总裁夏海钧及前首席财务官潘大荣等追讨合共约468亿港元股息及酬金，并成功冻结许家印等人名下约600亿港元全球资产。

由于许家印一直未按法庭命令披露资产，高等法院随后委任恒大清盘人为其资产接管人，负责查明、控制和保全相关资产。

法庭此前下令，许家印若未能如期支付约120万港元讼费，将被禁止在案件中抗辩。由于许家印的代表律师行无法向他取得进一步指示，今年初向法院申请更改资产冻结令，从许家印名下、由前代表律师行托管的约2000万港元中提取款项支付讼费，并申请豁免执行有关禁止抗辩的命令。

许家印的律师星期三（9月2日）在庭上称，自2024年底或2025年初起，已无法直接向许家印取得指示，其后仅从许家印在中国大陆的律师处获得笼统指示，要求继续为他抗辩。律师还称，中国大陆有关部门禁止许家印处理或与他人讨论其资产，因此无法直接向他取得动用资产支付讼费的授权。

不过，法官欧阳浩荣裁定，代表律师行未能证明已获得许家印所需授权处理其资产，认为律师行提出更改冻结令及豁免执行有关命令的申请超越权限，因此驳回两项申请。

法官同时指出，律师团队也未能证明被冻结及接管的资产是支付讼费的唯一来源。法官此前曾询问是否可由许家印家人承担费用，但律师称，没有证据显示其家人愿意支付。

恒大清盘人则认为，既然律师无法与许家印直接沟通，也就不能代表他申请动用相关资产。

法院驳回申请后，许家印律师团队可选择的支付途径进一步受限。中国大陆法院上月已裁定许家印集资诈骗、单位行贿、职务侵占等罪名成立，判处无期徒刑，并没收个人全部财产。