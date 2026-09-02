中共总书记习近平就越南社会主义共和国成立81周年向越共总书记苏林致贺电。习近平说，面对变乱交织的世界，中越两个社会主义国家更需要深化团结协作。

据新华社报道，习近平星期三（9月2日）向苏林致贺电时称，今年4月苏林对中国进行国事访问，他和苏林深入交流，一致同意加快构建更高水平具有战略意义的中越命运共同体。

习近平说，面对变乱交织的世界，中越两个社会主义国家更需要深化团结协作。他高度重视中越两党两国关系发展，愿同苏林加强战略沟通，赓续传统情谊，共同擘画中越全面战略合作新蓝图。

中国总理李强也在星期三向越南总理黎明兴致贺电。李强表示，过去一年来，越南经济社会发展取得可喜成绩，国际地区影响力不断提升。

李强提到，今年6月，他同黎明兴通电话，就深化两国全面战略合作交换意见。他愿同黎明兴一道，以两党两国最高领导人重要共识为遵循，指导两国各部门各地方加强沟通协作，推动中越命运共同体建设不断取得新进展。

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中国外长王毅同一天向越南外长黎怀忠致贺电。王毅表示，中越两国是社会主义友邻和命运共同体，在两党两国最高领导人的战略引领下，中越关系发展势头良好，各领域合作成果丰硕。