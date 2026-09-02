师生学术论文中参考的民事判决书序号出现“1234”“5678”等连续数字，中国安徽蚌埠的安徽财经大学通报，相关论文存在人工智能（AI）使用不当行为，责任人被暂停评优晋升资格。

安徽财经大学官网星期二（9月1日）发布通报称，有媒体报道该校法学院蒋姓教师和万姓学生联合发表的学术论文涉嫌学术不端问题，学校高度重视，第一时间成立由五名校内外专家组成的调查组，对事件展开深入调查。

调查发现，相关论文存在学术不规范问题。论文中部分案例相关问题是作者对AI检索结果的误信，对AI生成的内容缺乏应有的警惕性与严谨性，存在AI使用不当行为。

因此，学校对责任通报批评，并暂停各类评先评优、职务晋升、科研奖励申报资格两年，至2028年8月31日。

澎湃新闻此前报道，《南方金融》杂志2025年第九期论文《数据资产出资的风险类型及制度因应》疑存在编造问题。论文一作和二作分别是安财法学院的蒋姓教师和万姓学生。

论文注释部分显示，文章参考的来自不同省份的民事判决书序号，出现“（2020）京01民初1234号民事判决书”“（2023）鄂01民初6789号民事判决书”等多处四位连续数字，被质疑存在学术造假行为。