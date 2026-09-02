中国气象局发出警示称，青藏高原快速增温驱动冰冻圈加速消融，冰湖数量增加、面积快速扩张，冰川处于动力失稳状态，并预计青藏高原冰川内部结构稳定性将进一步下降，冰川灾害可能更加频繁。

综合中国网和红星新闻报道，隶属于中国气象局的国家气候中心副主任高荣，星期三（9月2日）在新闻发布会上指出，气候变暖改变了冰川的动力学特征，冰温升高、冰川流速加快、跃动发生频率加大。进入21世纪，特别是2010年以来，全球高山区冰崩事件呈增多趋势。

高荣也说，青藏高原气候变暖、变湿背景下，冰川整体处于加速消融状态。“根据中国冰川编目，过去60年，青藏高原冰川面积整体减少约24％，约7000条小冰川完全消失。”

他预计，“未来青藏高原冰川内部结构稳定性将进一步下降，冰川灾害可能更加频繁，也可能通过灾害链放大效应，扩大破坏规模与影响范围”。

关于不久前遭遇致命泥石流灾害的西藏吉隆天气，中国国家气象中心副主任黄卓在新闻发布会上说，从常年情况看，9月上旬仍处于雨季后段，吉隆多阴雨或阵雨天气，夜雨特征较明显，南部低海拔河谷局地降水可能更强。同时，当地海拔高、昼夜温差大，早晚体感偏凉。

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黄卓预测，未来三天吉隆仍多降雨天气，并说受降水影响，日喀则至吉隆县、吉隆县至吉隆口岸等交通沿线路面湿滑，需注意交通安全；吉隆藏布、东林藏布等流域受上游增水、河流汇集影响，可能造成水位上涨，需关注受灾区水位波动，且夜雨较明显，人员、机械夜间需避开低洼地带；特别是江村至吉隆口岸地质灾害气象风险较高，需加强防范，谨防持续性降水和短时强降水引发的二次灾害。