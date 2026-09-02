韩国光州双年展批准台湾以“台湾馆”的名称参展，中国大陆艺术家在展览开幕前夕集体撤展。对此中国大陆国台办称，台湾参与国际活动，必须按照“一个中国”原则处理。

第16届光州双年展将于9月5日至11月15日在韩国举行。主办方日前将“台湾馆”改为“国立台湾美术馆”（简称“国美馆”，英文缩写NTMOFA），在台湾方面提出抗议后，“台湾馆”恢复使用。

大陆国务院台湾事务办发言人张晗星期三（9月2日）在例行新闻发布会上就此评论说，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。她批评台湾民进党当局借文化交流、会议展览等各种场合搞政治操弄，扰乱有关活动正常办会秩序，令人不齿。

张晗说，无论民进党当局耍什么伎俩，都改变不了谋“独”挑衅注定失败的结局。

《朝鲜日报》星期三报道，“台湾馆”名称的争议，让这场以民主、人权和言论自由为名的国际活动，卷入了大陆和台湾的矛盾。

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据悉，中国驻韩大使戴兵8月27日赴光州会晤全南光州统合特别市长闵炯培时，对使用“台湾馆”这一名称表示了遗憾和担忧。

光州双年展方面透露，8月29日至30日的周末收到中国大陆馆负责方的信函，要求撤销“台湾馆”的名称。

展览筹备工作也因此受阻。8月28日，在光州河正雄美术馆布展的陆方参展工作人员停工并离场。截至31日，布展工作仍未恢复，中国大陆艺术家也未入境。中国大陆馆能否按原计划于9月5日开幕，目前尚是未知数。