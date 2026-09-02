中国外交部说，气候变化是全人类面临的共同挑战，任何一国都无法独善其身，中国将继续与国际社会加强交流合作，有效预防和减少气候变化带来的不利影响。

中国外交部发言人郭嘉昆星期三（9月2日）主持例行记者会。有印度媒体提问，鉴于近期发生在中国西藏与尼泊尔边境的冰川崩塌，中方如何看待喜马拉雅地区的冰川退缩危机？对于有人呼吁中国与邻国共同成立喜马拉雅委员会，加强合作应对影响这一脆弱区域的灾害，中方有何回应？

郭嘉昆回应称，中国此前已就有关问题作出回应。根据中尼双方专家评估，此次灾害是气候变暖长期作用下冰川失稳所致，是尼泊尔境内一条冰川发生冰岩崩快速坠落冲刷山体形成的。西藏自治区方面此前举行的新闻发布会，也介绍相关情况。

郭嘉昆说，中尼两国在气象、水利和防灾减灾等领域一直保持良好合作。灾害发生后，中国向尼方分享灾区影像、卫星及水文数据等重要信息，包括上游堰塞湖的预警信息。中国将继续大力支持尼泊尔救灾，并加强两国在防灾减灾等领域的合作。

郭嘉昆介绍，中国援助尼泊尔的第二批紧急物资星期二（9月1日）下午运抵尼泊尔首都加德满都，五名DNA鉴定专家随同抵达，协助尼方开展工作。尼泊尔对中国紧急追加援助并提供技术支持表示感谢。

根据尼泊尔需求，中国正筹备第三批紧急援助物资，包括贝雷桥、遗体冷藏柜、防疫物资和应急通信设备等，并将派出第二批DNA鉴定专家。

郭嘉昆说，灾害发生后，中国同各相关国家驻华使馆保持密切沟通，共同做好失联人员排查和后续处置工作。目前已排查出261名外籍人员失联，涉及23个国家。外交部星期二已向有关国家驻华使馆通报相关信息，并将继续保持沟通协调。在灾区滞留的边民和香客，也正通过陆路和航空口岸有序离境。

目前另有近百名中国公民在尼泊尔受灾地区失联。郭嘉昆说，中国高度重视在尼泊尔的中国公民和机构安全，正会同尼方全力搜救失联中国公民，并协助大批中国公民安全转移。