IMAX中国首席执行官孟丹青（Daniel Manwaring）说，今年夏季，中国高端影院放映格式增长16%，普通影厅则基本持平，显示观众在影片内容和观影形式上的选择越来越讲究。

据彭博社报道，孟丹青在接受彭博电视主持人采访时说，IMAX以不到全国1%的银幕，占据5.9%的市场份额，观影人次接近1000万。

在《蜘蛛侠：重生日》、《奥德赛》等好莱坞大片和中小成本国产片的共同推动下，中国电影票房迎来三年来表现最强劲的暑期档。

新华社报道，中国国家电影局星期二（9月1日）发布2026年暑期档电影成绩单，票房达124.98亿元人民币（23.68亿新元），观影人次为3.4亿，分别同比增长4.45%、5.86%。

在IMAX巨幕观众中，近50%来自外地，大批观众甚至长途跋涉数百公里，专程前往特定的IMAX影厅观影。孟丹青说，这是他此前从未见过的现象。

谈到人工智能（ＡＩ），孟丹青说，中国在内容创作领域对这项技术的应用非常广泛，但人类创造力仍处于核心地位。

尽管IMAX已在流媒体技术和制作中应用AI，但孟丹青说，他尚未见过任何由AI撰写的剧本能达到人类创作者的水准，而AI对现有素材的依赖，也限制了其创作原创内容的能力。