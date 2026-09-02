自称“金融界老人”的刘桂平出任中国国家市场监督管理总局局长。

据中国人社部官网消息，中国国务院任免任命刘桂平为国家市场监督管理总局局长；任命潘晓东为国家市场监督管理总局副局长。

同时，中国国务院免去孟扬的国家市场监督管理总局副局长职务。

现年60岁的刘桂平是湖南衡南人，拥有中南财经政法大学经济学博士学位，为高级经济师。他早年在中国农业银行工作25年，2014年调任中国投资有限责任公司副总经理，跻身中管金融干部行列。

2016年，刘桂平转入地方政坛，出任重庆市副市长，成为较早一批拥有金融从业背景的副省级官员。他在重庆分管商贸物流、外经外贸、口岸、外事和金融等工作，并负责中新（重庆）战略性互联互通示范项目，长期参与协调国际陆海贸易新通道等重大项目。

2019年，刘桂平重返金融系统，出任中国建设银行行长，一年半后转任中国人民银行副行长。2022年，他再次转赴地方，任天津市委常委、常务副市长；2025年5月升任天津市委副书记。

中共中央组织部有关负责人上星期五（8月28日）宣布中央决定，刘桂平任国家市场监督管理总局党组书记。