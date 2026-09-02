（香港综合讯）香港大学医学院的新学年度招生修订了语言能力要求，由以往“需具良好粤语能力”改为“需具良好中文能力”，引起香港对医生是否必须掌握粤语的讨论。

综合《明报》与网媒香港01报道，港大医学院2027/28学年内外全科医学士的招生要求中，更改了上述语言能力要求。此外，网页的“常见问答”栏目中，过往有“粤语是否入学必须？”的问答，新版本则没有出现。

粤语是香港最重要的通行语言，这项修订迅速引发讨论。有网民认为，这意味着申请人即便不能流利使用粤语也有入学可能；毕业后仍未能熟悉掌握，执业时如病人只会说粤语，将存在医患沟通障碍。

港大医学院确认了相关变动，称相关修订并不是放宽入学标准，也不是针对特定地区或背景的申请者，而是为了确保招生政策能全面评估不同背景申请者的综合能力。

院方强调，由于毕业生未来需要服务香港市民，具备良好的粤语能力是临床培训和医疗服务的重要基础。院方会提供适当的语言培训支援及学习资源，并在课程期间严格评估其临床沟通能力。

《香港经济日报》星期三（9月2日）发表社评称，港大医学院修订招生指引，或许出于扩大人才来源的善意，“但善意不能取代准备”，医学教育的核心，从来不是培养会读书的学生，而是培养能治病的医生，“能治病，先要能听懂病人在说什么。”

社评说，在临床实习评估中，应将广东话沟通能力列为不可或缺的考核指标。长远而言，香港医委会应审视现行的执业资格试与注册机制，将“基本广东话沟通能力”纳入执业评估或持续专业发展的硬性要求中。