泰国政府此前宣布收紧免签政策，中国驻泰国大使馆星期三（9月2日）称，此次调整不影响中泰双边免签协定，中国公民赴泰国仍可免签停留不超过30天。

“中国驻泰国大使馆”微信公号星期三发布消息称，泰国政府发布公告，调整免签入境停留期限，相关规定将于今年9月15日起实施。中国驻泰国使馆经向泰国有关部门了解核实后称，此次调整不影响中泰双边免签协定。

中国驻泰国大使馆说，泰国取消的是此前面向包括中国在内的93个国家和地区实施的单方面停留期60日免签政策。2024年3月1日起生效的《中华人民共和国政府与泰王国政府关于互免持普通护照人员签证协定》继续有效。

中国驻泰国大使馆也提到，根据有关协定，中国公民持有效护照赴泰仍可享受免签待遇。自9月15日起，以旅游、探亲及其他符合协定规定的事由，持公务普通护照、普通护照的中国人员仍可免签入境泰国，单次停留不超过30日，每180日累计停留不超过90日。

泰国内阁7月14日批准调整免签政策，取消针对93个国家和地区的60天免签安排，多数免签国家恢复30天停留期限。此调整主要是因为60天免签政策遭滥用，部分旅客利用免签便利入境泰国后从事违法活动，危及国家安全。

根据新规，59个国家和地区的免签停留期限缩短至30天。此外，塞舌尔和毛里求斯旅客可免签停留15天，阿塞拜疆、白罗斯和塞尔维亚公民则可申请落地签。这些调整将在皇家公报发布15天后生效。