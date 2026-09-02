美国财政部长贝森特说，中国阻止二十国集团（G20）在本周财长和央行行长会议后发表联合公报，原因是各方在中国巨额贸易顺差问题上存在分歧。中国外交部星期三（9月2日）下午回应称，各方在G20财长和央行行长会议上对相关问题持不同看法，“中方对会议未能发表公报深表遗憾”。

中国外交部发言人郭嘉昆星期三主持例行记者会。他在答问时说，中国是G20重要成员，高度重视G20作为国际经济合作主要论坛的作用。

郭嘉昆称，美国接任2026年G20主席国以来，中国积极、建设性参与包括财金渠道在内的各渠道相关议题讨论，推动G20取得务实成果。

郭嘉昆表示，注意到各方在刚刚举行的G20财长和央行行长会议上对相关问题持不同看法，中国对会议未能发表公报深表遗憾。G20作为国际经济合作主要平台，应基于协商一致、平等参与的原则，客观、公正、平衡对全球经济重要问题开展协调。

他表示，中国期待美国作为主席国及各成员遵循这一原则，充分尊重各方合理关切，推动2026年迈阿密峰会取得积极成果。中国愿同美国共同落实两国元首会晤达成的重要共识，并与各成员一道，推动G20在深化宏观经济政策协调、完善全球经济治理、促进世界经济增长方面发挥积极作用。

综合彭博社和路透社报道，贝森特星期二（9月1日）在北卡罗来纳州阿什维尔举行的G20会议期间说：“中华人民共和国拥有全球最大且不可持续的经常账户顺差，也是持反对意见的一方。”

他在记者会上说：“非市场经济体源源不断地向外输出廉价商品，这种做法是不可持续的。”

自G20因俄罗斯2022年入侵乌克兰问题产生分歧以来，以主席名义发表声明、而非像过去那样发表联合公报，已成为惯例。

美国财政部发布的G20主席声明称：“长期维持过高对外顺差的国家，应消除抑制国内消费、导致经济增长过度依赖出口的扭曲因素……这些政策和做法会对全球、区域和国内市场产生有害的溢出效应，并加剧经济依赖。”

贝森特说，G20有19个成员支持这份主席声明。

2025年，中国贸易顺差达到创纪录的1.2万亿美元，较2024年增长20%。