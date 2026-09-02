中国国家主席习近平与埃及总统塞西会谈时强调，中埃要加强国际多边协作，共同反对单边主义和霸凌行径。美伊再交火、霍尔木兹海峡局势升温之际，习近平呼吁中东域外大国摒弃双重标准，尊重地区国家主权和领土完整。

新华社消息，当地时间星期三（9月2日）上午，塞西同习近平在开罗太阳宫举行会谈。双方就中东局势深入沟通，习近平指出，中方支持地区国家发展睦邻友好关系，秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，构建中东安全新架构。

习近平就此提出四点倡议：一是激发地区共同安全的内生动力。坚持中东地区人民自己当家作主，反对外部势力干涉，支持地区国家加强和平和安全对话，探讨域内安全架构重塑，自主掌握前途命运。

二是推进地区共同安全的综合治理。他形容，中东热点问题多、内在关联性强，应当探寻综合解决方案。巴勒斯坦问题仍是中东问题的核心，任何时候都不应该被忽视和边缘化。

三是筑牢地区共同安全的发展根基。习近平认为，实现中东地区长治久安根本上靠发展。中方愿同地区各国一道维护国际航道安全，推进发展合作，促进地区国家利益融合，逐步增进互信、消除冲突滋生土壤。

四是增强地区共同安全的国际协同。习近平强调，联合国宪章和国际法是处理中东事务的基本遵循；要支持联合国在地区事务上切实发挥作用。

就中埃双边关系，习近平指出，面对变乱交织的国际和地区形势，两国要相互支持、深化合作，不断推进中埃命运共同体建设。

习近平强调，中埃双方一要坚定相互支持，保持高层交往势头，密切各领域各层级交流合作，加强治国理政经验交流互鉴。

二要推进互利合作，加强发展战略对接，释放基础设施建设、电力、农业、通信技术等传统领域合作潜能，打造绿色能源、电动汽车、航空航天、数字经济、现代农业技术等合作新亮点。

三要促进人文交流，全方位拓展文化、教育、科技、卫生、体育等交流合作，扩大人员往来，增进民心相通。

四要强化安全合作，共同打击跨国犯罪，深化反腐败国际合作，坚定支持彼此反恐努力，维护两国共同安全。

五要加强国际多边协作，进一步密切在联合国、金砖国家等多边平台的协调和配合，携手推进中阿、中非合作论坛建设，共同反对单边主义和霸凌行径，推动构建更加公正合理的全球治理体系。

新华社引述塞西表示，作为联合国安理会常任理事国，中国在国际事务中发挥着重要的建设性作用，埃方愿同中方在多边平台加强协调配合，共同应对全球性挑战，携手维护国际公平正义。

两人在会谈后，共同见证签署共建“一带一路”、人工智能、经贸、产供链合作等领域多项合作文件。双方发表关于进一步深化全面战略伙伴关系的联合声明。访问期间，双方也签署了数字经济、科技、教育、交通等领域20余份合作文件。

据报道，习近平抵达太阳宫时，塞西为他举行欢迎仪式。当天中午，塞西和夫人依缇萨尔在太阳宫为习近平和彭丽媛举行欢迎宴会。中共政治局常委、中央书记处书记蔡奇，中共政治局委员、外交部长王毅等参加上述活动。