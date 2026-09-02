正在服刑的前香港众志秘书长黄之锋，星期三（9月2日）在香港高等法院承认“串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全”罪，最高可被判处终身监禁。

黄之锋的代表律师当天在庭上求情时指出，黄之锋2020年犯案时只有23岁，因其他多起案件已在狱中度过近六年，今年年近30岁，原本预计最快明年1月获释；期望法庭轻判，给予他改过自新和反思的机会。

代表律师说，黄之锋的犯案行为集中在2020年7月，同年8月起他已很少发布社交媒体帖文，且这起案件检控延误，令刑期不能与“初选案”同期执行。

律师主张，黄之锋应被判处三至10年刑期；但若法庭认为他属于“罪行重大”，就应考虑黎智英案，由于黎智英案远比这起案件严重，因此对黄之锋应判处20年以下刑期。

根据《香港国安法》，串谋勾结外国势力罪可被判入狱三至10年，若属“罪行重大”，可判入狱10年以上，甚至终身监禁。

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负责这起案件的高院法官谭耀豪表示，会尽快宣布判刑及理由，决定日期后会通知各方。

综合港媒报道，黄之锋星期三身穿深蓝色长袖恤衫出现在被告栏内，面容消瘦，但精神不错。他与法律团队交谈后，向旁听席及记者席点头示意数次并挥手。

根据案情，黄之锋等人在2016年成立“香港众志”，之后开始推行香港人“民主自决”政治目标。《香港国安法》实施前，黄之锋及罗冠聪等人采取国际游说策略，利用脸书、推特（现为X）等社媒，呼吁外国对中国和香港特区实施制裁，又出访外国、与外国政客会面、接受外媒访问、发起联署运动、宣传名为“国际线”的活动。

案情提到，黄之锋及罗冠聪等人在2016年11月访美，与时任美国众议院议长佩洛西、联邦参议员鲁比奥等人会面，推动通过《香港人权与民主法案》；也曾出访德国、意大利、欧洲议会等争取国际关注。

《香港国安法》实施后，“香港众志”解散，但黄之锋和罗冠聪仍持续推动“国际线”工作。其中罗冠聪负责在海外与外国官员会面、出席会议；黄之锋则通过接受外媒访问及转载罗冠聪的文章，维持国际关注度。

黄之锋在15岁时参与2012年的反国民教育示威，之后在2014年占中运动时担任主导角色，同年被美国《时代》周刊选为年度最具影响力青少年之一。2019年香港发生反修例风波，他初期参与示威，后期积极展开国际游说，最终因违反《香港国安法》，在去年被控勾结外国势力罪。

黄之锋在2020年11月已因煽动非法集结罪被禁囚，过后因涉“47人颠覆案”被判入狱四年八个月，之后又涉其他案件再被加刑，至今已连续服刑近六年。

香港公共管治学会理事长陈财喜博士接受《联合早报》访问时指出，最近中美关系缓和，双方正为两国元首9月会面营造良好氛围，相信美国政府在这起案件下判后，不会有实质性的反制动作,最多是发声明表达关切和不满。

他认为，这起案件对仍在香港的民主派人士会产生震慑作用，特别是案件提到黄之锋请求欧美国家支持香港的社会运动，“相信香港民主派人士日后会更加小心和西方政府和政治团体往来”。