美国与伊朗正在爆发7月以来最大规模交火，中国国家主席习近平星期三（9月2日）在开罗同埃及总统塞西会谈。双方虽未点名交战方，但习近平提出构建“中东安全新架构”，塞西则强调维护海湾国家和约旦的主权、安全及航行自由。

习近平9月1日在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克，出席上海合作组织成员国元首理事会后，当晚搭乘专机转赴埃及展开国事访问。

这是他相隔10年再访埃及，适逢中埃建交70周年。他2016年访问中东时，美国和欧盟刚解除对伊朗的核相关制裁；这次重返埃及，华盛顿却已再度对德黑兰动用军事和经济手段。

几乎就在习近平抵达开罗、展开国事访问的同时，美军于中东当地时间9月1日晚开始打击伊朗南部沿海目标；伊朗随后进行报复，于当晚至2日凌晨袭击位于巴林、约旦、科威特和伊拉克的美方设施。

据新华社报道，习近平星期二与塞西会谈期间，虽未直接点名伊朗情势，但就构建中东安全新架构提出四点倡议，强调由地区人民主导安全事务，综合处理相互关联的热点，以发展筑牢安全基础，并加强国际协调。

他特别指出，巴勒斯坦问题仍是中东问题核心，不能被忽视或边缘化；域外大国应摒弃双重标准，尊重地区国家主权和领土完整。

习近平并重申，中国愿同各国维护国际航道安全、推进发展合作。

根据埃及官方新闻稿，塞西则说，开罗将推动局势降温和外交解决危机，并特别同中国加强协调。

塞西并强调，应尊重海湾合作委员会国家和约旦的主权、安全及领土完整，并保障航行自由。

他也要求推进加沙停战协议第二阶段，确保援助特别是医疗物资进入，并称两国方案是以巴实现持久和平的唯一途径。

会谈后，中埃元首共同见证签署共建“一带一路”、人工智能、经贸、产供链合作等领域多项文件，并发表《关于进一步深化全面战略伙伴关系的联合声明》。

习近平访问埃及前，上海合作组织峰会通过《比什凯克宣言》，谴责对伊朗领土发动军事打击，并支持伊朗主权和领土完整，主张以政治和外交手段解决冲突。

上合峰会还通过加强紧急援助响应能力的声明，规定成员国遭遇人为等紧急情况时，可在提出正式请求或成员国同意下优先获得人道援助。

这份声明虽未点名伊朗，但伊朗身为上合成员，若战事造成人员或设施损失，理论上可提出援助请求。

关于习近平此行是否扩大对中东国家的影响力，华盛顿中东研究所高级研究员米蕾特·马布鲁克（Mirette Mabrouk）接受彭博社采访时指出，美国“已不再被视为像过去那样可靠的贸易或安全伙伴”，这些区域变化为中国扩大角色提供了空间。

台湾政治大学东亚研究所名誉教授丁树范接受《联合早报》访问时则说，习近平此时访埃，确实带有与美国总统特朗普竞争中东影响力的意味；若借上合框架援助伊朗，也可冲淡中美双方“直接对着干的味道”。

不过，他也提到，阿拉伯国家及上合成员国利益分化情况明显，要发表原则性声明不难，落实共同行动却不容易，加上战争造成的损害状况严峻，“人道援助也只是杯水车薪”。因此，他认为，在中东问题上，“北京说的仍可能比做的多”。