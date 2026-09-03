中国制定汽车行业境外竞争行为与合规建设指引后，中国电动车巨头比亚迪说，积极响应合规指引，承诺规范海外价格管理体系、严守公平竞争底线。

中国商务部官网星期二（9月1日）发布由商务部、工业和信息化部、市场监管总局制定的《汽车行业境外竞争行为与合规建设指引》。

上述三个部门介绍，制定这份指引的目的是要推动汽车行业健康有序国际化发展，引导汽车行业企业规范境外竞争行为、加强合规建设，深化汽车产业链供应链国际合作，促进全球汽车行业发展进步。

根据这份指引，企业可建立以成本为基础、国际市场供求为导向的定价策略，依法依规做好本企业零部件、整车等产品价格合规管理，不为获得不正当竞争优势扰乱市场竞争秩序。

指引强调，企业在境外开展品牌展示和宣传活动时，应按东道国（地区）相关规定真实完整披露相关信息，不作虚假宣传，不欺骗或误导消费者，维护中国汽车品牌形象。

指引也提出，企业应加强境外反垄断合规建设；企业应加强产品出海评估，避免不符合目标市场和使用环境需求的产品出海；企业应遵守东道国（地区）相关劳动法规；企业应加强对东道国（地区）政治形势、宏观经济、社会安全、汽车产业等各方面风险研判。

路透社报道，上述指引是在以比亚迪为首的中国汽车制造商迅速进行全球扩张后制定的。中国国内竞争加剧，迫使制造商在海外寻找增长机会。

另据《经济参考报》报道，根据中国海关统计，2025年中国汽车出口832万辆，销往200多个国家地区。中国企业已在80多个国家地区投资汽车制造业。

比亚迪星期三（9月2日）在社交平台称，积极响应合规指引，助力中国汽车产业出海高质量发展。

比亚迪称，公司坚持长期主义，将以《汽车指引》为行动遵循，“持续完善海外全链条合规管理体系：规范海外价格管理体系、严守公平竞争底线、保障消费者合法权益；同时落实各项法规要求，夯实本地化服务，履行企业社会责任”。