中国山西省人大常委会原党组成员、副主任岳普煜官宣被查约五个月后，中国官方通报岳普煜严重违纪违法被开除中共党籍，并指他利用职务便利为他人在煤炭资源配置等方面谋利。

中央纪委国家监委网站星期三（9月2日）公布，中央纪委国家监委对岳普煜严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

岳普煜被指违规收受礼金，违规干预和插手市场经济活动，大搞权钱交易，利用职务便利为他人在煤炭资源配置、工程项目承揽、设备采购等方面谋利。

通报指岳普煜严重违反中共组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿、利用影响力受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，“性质严重，影响恶劣，应予严肃处理”。

通报称，决定给予岳普煜开除党籍处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

延伸阅读 山西人大常委会原副主任岳普煜被查

公开资料显示，岳普煜今年67岁，山西太原人，曾任太原重型机械集团有限公司党委书记、董事长，山西临汾市长等职。

岳普煜2016年任临汾市委书记，2018年任山西省人大常委会副主任，并继续兼任临汾市委书记至2020年。

岳普煜在2023年卸任山西省人大常委会副主任，2026年3月30日官宣落马。