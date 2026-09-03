中国人民银行行长潘功胜说，解决全球失衡应着眼于中期承诺。各国都应制定中长期政策方案，做出明确承诺并坚定执行，避免来回“翻烧饼”。

据中国央行星期三（9月2日）在官网发布的新闻稿，二十国集团（G20）星期一至二（8月31日至9月1日）在美国阿什维尔召开今年第二次财长和央行行长会议。潘功胜出席会议并发言。

与会各方认为全球经济增长面临多重风险挑战但仍保持韧性。为实现稳定、可预期的经济增长环境，各国应加强政策协调，降低市场主体面临的不确定性。各方支持G20财金渠道加强经验互鉴，应对经济增长障碍。各方呼吁G20加强合作，支持发展中国家解决债务问题，呼吁顺差国和逆差国携手共同缓解全球失衡。

潘功胜指出，贸易摩擦和保护主义通过影响供应链、推升通胀、扰乱市场预期等因素拖累全球经济。各方应坚定维护多边主义，充分用好G20财金合作平台，强化宏观经济政策协同，携手应对全球性风险挑战。解决主权债务问题应坚持“共同行动、公平负担”原则。G20应发挥引领作用，确保各方在共同框架下有效落实“待遇可比”原则。

他认为，国际上，贸易保护主义上升、国家安全问题泛化、政策环境不可预期是近年来全球失衡问题加剧的重要原因。解决全球失衡，需要各国推动自身结构性改革。逆差国削减财政赤字，提高本国储蓄率，顺差国适度推动消费和投资增长。

潘功胜强调，中国从不刻意追求贸易顺差，坚持扩大内需、坚持高水平对外开放，以中国大市场为各方提供新机遇，为新一轮全球经济动态平衡贡献力量。中国央行将持续推进货币政策框架转型，完善利率体系，继续实施好适度宽松的货币政策，为中国经济稳定增长和金融市场的平稳运行营造良好的货币金融环境。

此外，美国财长贝森特星期二在上述会议闭幕后的记者会上说，中国在全球贸易失衡等问题上持异议，导致二十国集团财长与央行行长会议未能发表联合公报。