中国在人工智能（AI）、机器人和电动车等领域迅速发展，吸引越来越多外国投资者、企业家和游客付费参访当地工厂，近距离了解中国的创新实力，并寻找应对新一轮“中国冲击”的答案。

路透社星期四（9月3日）报道，一些投资者和企业家不惜花费数千美元（1000美元约等于1270新元），争取难得的中国工厂参观机会，希望亲眼观察这场可能重塑全球产业格局的科技变革。

外国人士对中国创新生态的兴趣升温，也催生了专门安排企业参访和工厂行程的科技考察服务。

上海数据研究公司百观首席执行官吴冕卿已为20多名投资者、企业家和企业高管组织两次考察团。五天行程收费最高达1万5000美元（约1万9000新元），约一半参加者来自东南亚。

吴冕卿说，人们如今开始把中国视为研究和学习对象，这种趋势在几年前几乎不存在。参加者通常不会公开考察行程，但已知曾赴华参访的包括多家美国投资机构和科技业人士。

上海科技考察机构GloPen今年接获的咨询量增加50%，客户主要来自欧洲和新加坡，目前每月安排超过100次单日企业参访。

Tech Buzz China创办人马睿自2019年以来已组织11次类似考察。她认为，即使没有直接投资中国，外国企业也越来越可能在全球市场与中国公司形成竞争、合作、供应或投资关系，因此实地考察中国企业已成为重要的尽职调查。

这些考察团通常走访北京、深圳、上海、杭州和合肥等工业重镇，了解中国电动车、电池、AI和机器人产业的发展。

这股赴华考察热潮，也折射出西方对“中国冲击2.0”的忧虑。随着中国企业在先进制造业和尖端科技领域迅速追赶，一些西方企业和政府开始担心，中国可能在新一轮科技竞争中取得领先。

上海一家咨询公司的AI顾问说，欧洲企业高管对自身可能落后的不安显而易见，但他们也抱着谦逊和学习的心态来到中国，希望了解中国企业的经验，以及由政府支持的科技投资模式如何运作。

但马睿提醒，不应夸大中国的优势，因为非中国科技企业仍占据全球大部分市场份额，并拥有最先进的知识产权和最高利润。

工业旅游蓬勃发展

科技考察团虽缺乏完整统计，但相关需求已带动范围更广的工业旅游升温。新华社报道，中国工业旅游业去年收入达178亿美元，预计到2029年将突破3000亿元人民币（约567亿新元）。

中国政府也在政策层面推动工业旅游发展，并已指定142个工业旅游示范基地。小米电动车工厂自2024年3月以来已接待超过25万名访客，供不应求的参观名额在网上一度被炒至2000元人民币。

深圳已成为这股工业旅游热潮的重要目的地之一。当地外国访客人数去年增加70%，今年第一季度再增长超过30%；今年截至8月，外国人入境已超过500万人次。

在深圳生活11年的捷克企业家斯梅卡尔说，几乎每天都有外国初创企业创办人联系他，希望到深圳参观。“世界上没有其他地方像深圳这样，把科技置于城市发展的核心，并如此深入地融入日常生活。”