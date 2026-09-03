中共政治局常委、中国国务院副总理丁薛祥在与俄罗斯总统普京会面时说，双方要加强中国东北振兴与俄罗斯远东开发战略对接，持续拓展共赢发展空间，进一步提升合作规模和水平。

据新华社报道，丁薛祥当地时间星期三（9月2日）晚在符拉迪沃斯托克会见普京时说，东方经济论坛是亚太地区各国凝聚合作共识的重要平台，今年论坛主题是“远东－发展为了人民”，中俄两国政府都将为民造福作为最大政绩，始终把维护两国和两国人民根本利益、增进全人类福祉作为崇高追求。

他指出，俄罗斯远东地区活力迸发，机遇不断涌现，中俄加强远东开发合作前景广阔、大有可为。双方要继续用好“东北－远东”合作机制和有关政策支持，加强中国东北振兴与俄罗斯远东开发战略对接，持续拓展共赢发展空间，进一步提升合作规模和水平，让互利共赢的成果更多更好地惠及两国人民。

另据俄罗斯卫星通讯社报道，普京星期三在东方经济论坛期间与丁薛祥会谈时，感谢中方派出高级别代表团赴俄出席圣彼得堡国际经济论坛和东方经济论坛。

普京在会晤开始时说：“很高兴再次见到您，这次是在符拉迪沃斯托克。我们去年在圣彼得堡国际经济论坛上见过面，明天将共同参加东方经济论坛全体会议。我们感谢中方一如既往地派出高级别代表团参加这两个重要的讨论平台。”

延伸阅读 丁薛祥将赴俄出席东方经济论坛

中国外交部星期一（8月31日）宣布，丁薛祥应俄罗斯联邦政府邀请，在9月2日至4日赴俄罗斯出席第十一届东方经济论坛。

访问期间，丁薛祥还将举行中俄投资合作委员会第十三次会议、能源合作委员会第二十三次会议和第八届中俄能源商务论坛。