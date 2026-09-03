在冰川崩塌引发的洪水和泥石流灾害造成逾1000人死亡后，尼泊尔计划在与中国接壤的部分边境地区重建山体滑坡预警系统，并部署地震传感器、摄像头和卫星通信设备。

路透社星期三（9月2日）引述两名尼泊尔政府消息人士报道，相关设备正在尼泊尔拉苏瓦县（Rasuwa）的边境聚落蒂穆雷（Timure）部署。这是尼泊尔与中国西藏地区交界处最敏感的区域之一，一直受到加德满都、北京和新德里的密切关注。

尼泊尔政府尚未正式公布这项计划。但一名消息人士说，当局认为必须尽快采取行动。“经历这场大型灾害后，地貌仍在调整，因此可能还会发生数次山体滑坡。”

这项计划的核心，是部署名为甚小孔径终端（Very Small Aperture Terminal，VSAT）的卫星通信系统。即使移动通信网络中断，这套系统仍可让监测站保持连接，以便及时发现新的灾害风险并迅速发布预警。

上周的洪水曾造成通信中断，边境附近至少四个水文监测站失去联系。这场灾害已造成中尼两国逾1100人死亡，另有数千人仍然失踪。

一名消息人士说：“我们原本设有传感器和监测站，但并没有进行充分监控。”此前的预警系统原本每隔几分钟就会发送一次信息，但在上星期三的洪水中被冲毁。

他说：“由于我们没有掌握情况，甚至无法确认这些设备究竟在什么时候失效。”路透社此前报道，上周洪水于上午8时32分袭击位处尼泊尔和西藏边境的吉隆口岸，但当局直到上午9时13分才向公众发出警报。

另一名消息人士说，现阶段尼泊尔国家减灾与管理局将在一个地点率先安装摄像头、传感器和VSAT设备，之后再逐步扩大部署范围。

他补充说，官员已乘坐直升机勘察当地，以评估设备的安装位置。

在这场造成逾1000人死亡的灾害发生后，有分析指出，预警和沟通不足虽不是灾害发生的原因，却暴露出高海拔地区监测能力以及尼泊尔与中国之间实时数据共享的不足。

灾害发生后，中国表示已向尼泊尔分享受灾地区影像、卫星和水文数据，以及上游堰塞湖的预警信息。

冰川崩塌后，尼泊尔和西藏边境附近形成两个堰塞湖。随着湖水排出，两个堰塞湖带来的直接威胁已经解除。但一名消息人士说，当地地形仍不稳定，当局正密切监测情况。

如果再次发生山体滑坡并引发洪水，预警系统可能只能为当局争取短短几分钟，向下游社区发出警报，但这短短的间隔仍可能至关重要。