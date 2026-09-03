中国西藏自治区官方通报，西藏吉隆泥石流灾害累计投入救援力量2300余人，搜救面积累计达159.1万平方米。

据新华社报道，西藏自治区吉隆县“8·26”泥石流灾害应急救援指挥部指挥长、自治区主席嘎玛泽登星期三（9月2日）在新闻发布会上介绍，为搜救失联人员，在道路未打通前，当地“水陆空”三线并进，截至目前累计投入救援力量2300余人、搜救车辆400余台次、搜救设备8000余台套、无人机飞行800余架次、空投物资装备5.43吨，已有12座基站恢复通信，为搜救工作提供坚强保障。

他称，灾害发生以来，当地累计投入336人次，在核心区域开展多轮拉网式、地毯式搜救，搜救面积累计达159.1万平方米。道路抢通以来，10余台机械设备进入核心区域，持续开展搜救。

据介绍，截至星期三上午10时，到达核心区域救援道路成功抢通，累计投入抢通人员1333人次、专业设备658台次。目前，救援人员、物资和部分装备已通过陆路通道进入核心区域，并开展深入救援搜救工作。

灾害发生后，西藏当局也主动联系遇难、失联人员家属，及时开通国内外失联人员家属服务电话，截至星期三中午12时，累计接到家属来电876人次，其中国内来电448人次、国外来电428人次，接待安置家属587人，涉及失联人员253人。同时，做好499名安置群众的医疗、教育、基本生活和心理安抚等服务保障。

对于下一步的搜寻工作，西藏自治区吉隆县“8·26”泥石流灾害应急救援指挥部常务副指挥长、自治区常务副主席任维表示，目前救援人员正在分区搜寻，一方面要在前期浅层搜寻的基础上，利用专业仪器和设备进行深度搜寻，尽最大努力发现失联者信息；另一方面对停车场、联检大楼、宿舍楼等建筑物进行重点搜寻。