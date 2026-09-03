中国解放军南部战区组织海空兵力在黄岩岛（菲律宾称斯卡伯勒浅滩）及周边海空域展开战备警巡。军方公布的视频首次显示，教-10高级教练机挂载实弹参与行动，并对菲律宾军机喊话警告驱离。

据央视新闻报道，解放军南部战区星期三（9月2日）组织海空兵力，在黄岩岛及周边海空域展开战备警巡，并公布战备警巡视频。南部战区称，8月以来，战区部队持续加强黄岩岛周边海空域巡逻警戒。

综合《星岛日报》《大公报》《环球时报》报道，军方的画面出现教-10高级教练机、歼-16战斗机、轰-6系列轰炸机，以及052C型导弹驱逐舰、054A型护卫舰和071型两栖船坞登陆舰等多型海空装备。

此次行动的焦点之一，是军方首次公开教-10挂载实弹参与黄岩岛战备警巡的画面。视频显示，教-10翼尖挂载霹雳-5系列空空导弹，并对接近黄岩岛空域的菲律宾军机喊话警告，要求对方离开。

军事专家宋忠平对《大公报》表示，教-10是中国新一代高级教练机，既承担飞行员训练任务，也具备一定的实战能力。教-10此次出现在黄岩岛战备警巡一线，释放两层信号：其一是开展实战化教学训练；其二是显示教-10也可用于执行黄岩岛一线的监视和驱离任务。

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《环球时报》也引述一名匿名军事专家分析，菲律宾在相关空域行动时，曾使用C-208、NC-212等低速涡桨飞机，而教-10具有较好的低空低速飞行性能，适合执行伴飞监视和喊话驱离等任务。

此外，军事专家张学峰说，从视频中的对话判断，执行任务的教-10由一名飞行教员驾驶，可能来自解放军飞行院校或训练基地。视频结尾还出现“毕业十六年后，我和教员一起战巡黄岩岛”的文字，显示参与行动的飞行员可能存在师生关系。

黄岩岛主权存在中菲争议。中国称黄岩岛是中国固有领土，菲律宾则对这一岛礁提出主权声索。近年来，双方船只和飞机多次在黄岩岛附近发生对峙。