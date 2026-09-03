一项民间调查显示，中国8月份服务业活动扩张速度加快，表现远超市场预期。较强的国内需求推动新业务增长，企业就业人数也连续第四个月增加。

综合路透社和彭博社报道，瑞霆狗（RatingDog）星期四（9月3日）公布的中国通用服务业采购经理指数（PMI）从7月的50.4升至8月的51.4，高于区分扩张与收缩的50荣枯线，也超过彭博社调查经济学家预估中值50.6。不过，这仍是过去14个月来的第二低水平。

这一结果与星期一公布的官方调查形成反差。官方数据显示，中国服务业已连续第二个月处于收缩状态。分析人士指出，尽管适逢暑期旅游旺季，但国内需求疲弱仍拖累整体服务业活动。

两项调查出现分歧，可能与样本规模、地区覆盖和企业类型不同有关，其中瑞霆狗的调查更侧重中小企业。

调查显示，8月份新业务增速加快，摆脱7月创下的四个月低点，主要受到国内需求推动，但新出口业务增速有所放缓。

服务业就业人数连续第四个月增加，为2023年以来持续时间最长的一轮就业扩张。

与此同时，企业投入成本连续第18个月上升，受访企业指出，劳动力、原材料、燃料和设备更换成本均有所增加。不过，企业对未来一年的信心较7月改善，主要受到扩张计划、新项目、促销活动以及市场需求有望增强等因素支持。

涵盖制造业和服务业的瑞霆狗中国通用综合PMI，也从7月的50.8升至8月的52.1，显示整体民营部门活动增长加快。