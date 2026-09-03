中国大陆官方通报，上月在台湾以东海域开展海洋地球物理综合调查，采集海底地形、深部地质构造等海底环境基础数据。

中国大陆自然资源部星期四（9月3日）在官方微信公众号上通报，为全面了解大陆管辖海域基础地质与海底构造特征，服务自然资源管理和国土空间规划“一张图”建设，自然资源部第二海洋研究所于8月10日至31日在台湾以东海域开展了海洋地球物理综合调查。

据介绍，这次调查采用多学科同步调查手段，利用多波束、多道地震、海底地震、重磁等技术采集了包括海底地形、沉积地层、深部地质构造、地球物理场等海底环境基础数据，为大陆进一步掌握该海域海底地质及地球物理特征，开展台湾以东海域海底沉积、构造以及深部地壳结构和动力演化过程等地质研究积累了数据，也为大陆在该海域开展管辖海域综合治理提供了科学依据。

据新华社报道，中国大陆自然资源部东海局“向阳红22”船于6月16日至18日，在台湾以东海域开展海洋环境调查。

中国大陆官媒《环球时报》6月20日刊文说，这次行动并不只是专业资源调查，也显示该海域正被纳入更系统的治理框架，凸显中国大陆持续推进“近海治理模式”。

据《环球时报》报道，本次调查最大特点是首次在台湾东海域开展海鸟、鲸豚类专题生态调查，打破过去仅做单项一次性专业勘测的模式，转为年度常态化精细普查，系统更新整片海域珍稀、濒危物种分布特征资料库。

报道称，这次海洋环境调查活动的区域，涵盖了日本与菲律宾海域划界谈判所涉范围。且中国大陆科考船在作业期间曾受到日本飞机两次干扰，但在大陆海军和海警部队的保障下，任务正常进行。