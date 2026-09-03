最新一轮财报显示，中国外卖价格战带来的影响消退速度快于预期，美团盈利预期飙升500%，或重振外卖概念股。

彭博社报道，随着今年第二季消费者补贴力度减弱，美团已恢复盈利，阿里巴巴和京东在即时零售业务上的亏损也有所收窄。

中国外卖三巨头的盈利前景改善，有望吸引此前因价格战激烈、经济低迷而离场的投资者回归。

三家公司今年港股股价均大幅下跌，而中国人工智能（AI）模型开发商和半导体企业的表现则较为突出。与此同时，市场对三家公司的盈利预期正迅速上调。其中，美团的盈利预期较今年低点已上升逾500%，京东上升25%，阿里巴巴上升6%。

分析认为，最激进的补贴阶段可能已经结束，或许有助于逐步修复投资者对消费股的信心。

这场由京东于2025年2月正式进军外卖市场引发的激烈价格战终于开始降温，监管部门出台措施遏制过度竞争也起到了一定作用。

中国最高反垄断机构今年1月以“挤压实体经济、加剧行业内卷式竞争”为由，对外卖平台服务行业的市场竞争状况开展调查评估。6月17日，中国国家市场监督管理总局发布规范相关行为的征求意见稿，拟禁止平台强迫商家参与补贴活动或承担补贴成本，以及利用资本优势实施垄断或不正当竞争、低于成本价销售商品等。

具体来看，美团第二季度21.55亿元人民币（4.07亿新元）的净利润超出预期，阿里和京东也削减了免费赠送饮料等促销支出。高盛集团预测，美团日均订单量预计在2027年进一步增长，而阿里和京东的日均订单量预计将保持稳定。

由于对外卖业务的依赖程度更高，价格战降温将使美团成为三家公司中最大的受益者。