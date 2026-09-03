中国媒体报道，中国神秘人贩“梅姨”已被起诉。其中一名被拐儿童父亲受访时称，相信所有坏人都会受到严惩。

扬子晚报星期三（9月2日）引述其中一名被拐儿童钟彬的消息称，他已于日前收到了相关部门的告知，“广州市检察院已对‘梅姨’谢家梅向广州市中级人民法院提起公诉，案件已经进入审判阶段，应该很快就要开庭了。

“法院工作人员让我的代理律师尽快把相关材料提交到法院，接下来我也会尊重司法程序，配合法律工作，相信法院会公正审理。”

钟彬的代理律师也向扬子晚报确认了上述消息。

中国极目新闻星期三深夜引述另一名被拐儿童申聪的父亲申军良称，“梅姨”已经被移送到法院。广州市中级人民法院星期三下午电话通知了申聪被拐系列案的所有被害人，要求尽快把律师委托书和委托协议寄过去。

申军良说：“我相信所有的坏人都会受到严惩。” 他并称，律师下星期二（9月8日）将在济南对案件做汇总分析。

中国广东省广州市警方今年3月通报，轰动中国一时的神秘人贩“梅姨”拐卖九名儿童悬案，在案发逾20年后终于告破，潜逃多年的关键人物“梅姨”已被警方逮捕。