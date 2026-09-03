中国大陆海警编队星期四（9月3日）在台湾以东海域开展常态化执法巡查，台湾海洋委员会海巡署回应时，指大陆此举是“假执法真扩权”的政治操作。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，在大陆海警通报上述行动，台湾海巡署星期四表示，透过联合情监侦掌握中国大陆海警1306“普陀山舰”及2502“岱山舰”当天上午11时许，分别位在绿岛东方约105海里（194公里）及74海里（137公里）处滞留漂航，海巡署已派吉安舰等舰艇前往现场持续监控。

台海巡署强调，台湾与大陆互不隶属，国际法遵循有陆地始有海洋原则，台湾在东部专属经济海域享有主权权利与管辖权，大陆对台湾周边海域绝无管辖权。

海巡署重申，中国大陆透过海警船航行，再以“中国台湾岛”、“执法巡查”等说法进行政治操作，企图制造具有管辖权的假象，海巡将持续派舰监控并采取必要的应处作为。

中国大陆海警局新闻发言人姜略星期四在微信公众号上通报，海警普陀山舰编队当天在台湾以东海域开展常态化执法巡查，且8月以来持续加强相关海域管控，有力保障正常航行和作业秩序，“切实维护包括台湾同胞在内的中国民众合法正当权益和生命财产安全”。

延伸阅读 大陆海警台湾以东海域开展常态化执法巡查

此前，中国大陆海军红河舰与印度尼西亚海军“莱”号护卫舰，8月12日上午在台湾以东海域完成海上通航演练，围绕海上通信、编队运动、海上补给及分航仪式等科目开展实兵演练。

台湾陆委会指大陆的军事挑衅严重侵害主权及威胁区域安全，呼吁北京当局“立即停止此一破坏现状的危险行径”。