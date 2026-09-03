韩国光州双年展批准台湾以“台湾馆”的名称参展，引发中国大陆强烈抗议，陆方策展团队已宣布撤展。大陆驻韩使馆指，主办方严重违反“一中”原则，直接损害中韩关系政治基础。

第16届光州双年展将于9月5日至11月15日在韩国举行。主办方日前将“台湾馆”改为“国立台湾美术馆”（简称“国美馆”，英文缩写NTMOFA），在台湾方面提出抗议后，“台湾馆”恢复使用。

中国大陆驻韩国大使馆星期四（9月3日）在微信公众号发文透露，使馆以及驻光州总领馆近日同韩国全南光州统合特别市政府和光州双年展财团，就双年展涉台问题多次沟通。

使馆发言人称，陆方积极参展的同时强调，韩方办展需遵守韩国对华外交政策，符合国际法和国际惯例。台湾参与多边活动必须按照“一个中国”原则来处理。

但展览主办方顽固坚持错误做法，公然同意台湾使用“完全不符合其身份的名称”参展，严重违反“一个中国”原则。“中方对此坚决反对，绝不接受。中方策展团队已经宣布撤展，表达强烈抗议。”

发言人特别指出，去年以来中国大陆与韩国关系回到改善发展的正确轨道，“这符合中韩双方的根本利益，值得中韩双方倍加珍惜”。

发言人注意到，光州市政府已就双年展涉台错误称谓公开道歉，重申坚持“一个中国”。近期韩国政府一再重申坚持“一个中国”立场没有任何改变。“但遗憾的是，韩国极少数政客和社会团体为了一己私利，在涉台问题上挑战中方红线，伤害中国人民感情，干扰破坏中韩关系改善发展。”

发言人也批评台湾当局不择手段企图在韩国搞突破，与背后政治势力沆瀣一气，并强调中国大陆维护自身核心利益、反对“台独”分裂势力的决心坚定不移。“任何人、任何势力试图借打‘台湾牌’干扰破坏中韩关系的图谋都不会得逞。”

中国使馆发言人强烈敦促双年展主办方和光州市政府立即纠正错误，避免给双年展声誉和中韩关系造成严重负面影响。