香港8月采购经理指数（PMI）回落至49.5，为今年4月后首次。

综合香港《明报》和香港电台等报道，标普全球星期四（9月3日）公布，8月香港PMI经季节调整后，由7月的51降至49.5，反映营商环境转差。这是香港PMI今年4月后首次降至低点，当时PMI报48.6。

标普报告引述受访公司称，价格通胀加上需求减弱，导致经营活动和销售表现受压，产出数量和新增订单都重回收紧缩区间。此外，8月整体投入成本升幅加快，将销售价格推升至逾三年最高。

展望前景，私营企业对后续生产较7月看淡，悲观情绪为近三个月最强烈。受访公司普遍担心香港经济走弱、竞争加剧，以及中东战争和美国贸易政策引致地缘政治风险持续等。

标普全球7月6日公布，香港6月PMI由5月的50.4增至52，为今年2月（53.3）之后的最佳增速。

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受新订单微升带动，香港5月营商环境重拾景气，单月PMI升至50.4，高于4月的48.6，时隔两个月重返扩张区间。

香港3月PMI从2月53.3的高位，下滑至49.3，自去年8月以来首次跌穿50。