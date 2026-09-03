中国互联网巨头阿里巴巴旗下天猫平台上线Token充值中心，用户可直接购买智谱、深度求索等大模型的签订服务。

综合快科技、第一财经等报道，天猫星期四（9月3日）上线“AI空间站”，集合了阿里云、智谱、Kimi、MiniMax等中国头部大模型厂商的签订服务，在售商品包括按周期订阅的Token Plan、Coding Plan以及按用量付费的充值方案，支持卡密或直充两种交付方式。

此前一天，智谱正式入驻天猫开设官方旗舰店，销售大模型签订费套餐和Token充值服务。报道称，开店首日搜索环比暴涨40倍，过去主要通过官网销售的大模型服务开始进入传统电商平台。

据介绍，消费者打开淘宝手机应用后，在搜索框搜“token”，点击“立刻购买”进入会场；也可搜索“充值中心”点击“更多”进入页面后，找到“AI模型”进入。

业内人士认为，订阅制与电商天然适配，未来人工智能（AI）服务可能像话费、流量包一样被比价、发券和补贴，购买门槛被显著拉低，目标客群也从开发者向更广泛的大众消费者延伸。