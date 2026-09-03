台湾民众党前立委黄珊珊在社交平台宣布，将不再参与选举。

黄珊珊星期四（9月3日）在脸书写道，从28岁第一次投入选举开始，她的人生几乎一直都在选举。她参加过九次选举，其中六次参选台北市议员、参选两次立法委员，以及一次参选台北市长。除了自己的选举，她也参与多次总统和立委辅选。

她称，自己在2015年生病时决定不再寻求第六次连任台北市议员，原想若平安出院往后的日子要为自己和家人而活，但“后来又多走了十年的政治路，走进台北市政府和立法院”。

黄珊珊直言，她现在已完成任务，而且“尽过力，也没有遗憾”，并强调自己依旧关心公共事务，但“不一定要参选”，“想让社会更好，也不一定要有一个职位”。

她说，选举只是参与公共事务的一种方法，但不是唯一方法，因此她往后仍会继续推动公共议题，仍关心法律是否公平、政策是否真正照顾到百姓、城市是否更适合生活，台湾是否更安全、更自由。

黄珊珊强调，面对未来，她从政初心不变：“打造更好的台湾，留给下一代”。

现年57岁的黄珊珊曾先后代表新党和亲民党参选台北市议员，并在亲民党麾下持续连任市议员，期间有两度代表亲民党参选立委均未成功。2019年10月，黄珊珊受时任台北市长柯文哲邀请出任副市长，结束21年的议员生涯。2022年8月，黄珊珊辞任副市长，以无党籍身份参选台北市长，但最终未能当选。

2023年4月，黄珊珊宣布加入台湾民众党，后接任2024年民众党总统参选人柯文哲的竞选总干事，之后获列为民众党不分区立委第一名进入立法院，出任民众党立院党团副总召。

2024年8月，民众党总统大选政治献金案裁定结果出炉，民众党中评会裁定时任竞选总干事黄珊珊被停权三年，无法继续履行副总召职务。

2026年1月，包括黄珊珊和现任民众党主席黄国昌在内的六名立委，遵守该党的不分区立委担任两年规定（两年条款），在2月1日辞去立委职务。

“两年条款”由民众党前主席柯文哲在竞选总统期间提出。立委一届任期四年，民众党为了培养人才，当初制定两年条款，规定党提名的八席不分区立委任期两年。

柯文哲曾说，民众党虽有两年条款，但他也答应八名不分区立委之一的陈昭姿，让她完成法案，并在任内推行完毕。刘书彬则在2025年3月14日才递补立委，任期尚未满两年。