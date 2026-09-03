国民党高雄市长参选人柯志恩星期四（9月3日）搭乘丈夫洪德成驾驶的摩托车前往登记参选，前立法院长王金平率蓝营民代站台。柯志恩宣誓一定胜选，要让高雄“绿草除尽、蓝天再现”。

综合《联合报》、《自由时报》、中天新闻网等报道，柯志恩星期四上午由洪德成骑着摩托车载抵高雄市政府凤山行政中心，之后与多名同党市议员步行前往高雄市选举委员会。

代表民众党参选市议员的林于凯特别到场献花给柯志恩，象征“蓝白合”；同时，王金平亲自陪同柯志恩登记。

王金平致词时说，四年前也是在同样的场景陪着柯志恩参选高雄市长，当时外界对她并不看好。如今四年后再度站在同一个地方，他认为不仅柯志恩更加成熟，今天陪同登记的市议员参选人也更多。

柯志恩宣誓一定要胜选，要让高雄“绿草除尽、蓝天再现”。她认为高雄不能只有科技业、指标建筑物，高雄最需要教育跟文化底蕴，“高雄需要往前走，但绝对不让新潮流再走回头路”。

隶属民进党党内新潮流系的立委赖瑞隆，将代表民进党出征高雄市长选举。

民进党在高雄执政逾20年，2018年因国民党籍的前高雄市长韩国瑜掀起的“韩流”旋风败北。但韩国瑜2020年参选总统失败，同年6月被高雄市民罢免。

民进党的陈其迈随后在补选中当选高雄市长，并在2022年击败柯志恩成功连任。陈其迈将在2026年底卸任。