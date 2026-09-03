中国官方指反快时尚法涉嫌违反世界贸易组织的非歧视原则，敦促法国立即停止实施。

针对法国反超快时尚法生效实施，中国商务部新闻发言人黄玲星期四（9月3日）在例行记者会回应时说，中方此前已阐明立场，该法假借制定所谓“环保”和“可持续”标准之名，采取双重标准的做法，涉嫌违反世贸组织非歧视原则。

她表明，中方敦促法方立即停止反超快时尚法的实施，通过平等对话的方式，妥善解决双方在可持续纺织贸易领域的分歧，为中资企业营造公平、非歧视的市场环境。

黄玲强调，如果法方一意孤行，中方将采取必要措施，维护中资企业正当权益，由此产生的一切后果由法方承担。

法国从9月1日起对低价低品质的超快时尚商品额外收费，主要针对希音、Temu和速卖通等大型亚洲电商平台。到2030年，部分商品单件收费最高可达19.50欧元（约28.70新元）。

法国国会6月份通过法案，监管以超低价格大量售卖低品质商品的所谓“超快时尚”公司。法案根据两个标准定义“超快时尚”：市场销售的服饰数量，以及商品价格相对于修复成本的高低。每件商品的收费也根据这两个标准设定。

2026年，被归类为“超快时尚”的内衣裤每件收费0.50欧元，T恤2欧元，牛仔裤9欧元，外套12欧元，之后逐年提高。到2030年，部分商品收费可达到19.50欧元，但最高收费不会超过商品税前价格的50%。