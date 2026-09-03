（广州／重庆综合讯）中国第一批“20后”小学生入学，数年前“子涵”“梓萱”等高频名字扎堆的浪潮退去，新一代中国家长倾向于从古典文学中寻找灵感，为孩子取名时更注重个性化与文化内涵。

综合《广州日报》与《重庆日报》报道，中国各地学校9月正式开学，与过去相比，今年一年级新生的名字更为独特，不少名字来自古典诗词，透着浓厚的书卷气息。

河南郑州一所小学的新生名单中，出现大批“皓荀”“瑾熙”“嘉煦”等古风名字。在重庆两江新区礼博小学一年级某班，班上出现频率最高的字是“宸”，共出现四次，组成“梓宸”“睿宸”“煜宸”等名字。

在山东德州的一所小学，新生中有不少“商好”“乔川”“瑾瑜”这类源于古典文学的名字。此外，“少禹”“慕洛”“子兮”这类名字，也是新手家长们经过一番斟酌后的选择。

数年前，中国各地小学的班级里经常出现子涵、子轩、梓萱、浩然、浩宇这类名字，班上重名的情形相当常见，形成“子涵梓萱扎堆”的情形，但现在这些名字的占比已明显下降。

姓名文化是中国传统文化的一部分，一定程度反映了社会文化和价值取向的变化。有学校老师称，现在中国家长取名不再盲目跟风，偏爱雅致古风，班级重名率大幅下降。

西南大学团委书记于涛说，随着年轻一代家长文化素养和审美观念的不断提升，取名理念也在与时俱进，如今家长取名不但注重文化内涵，用字也更考究、富有个性。

北京语言大学命名文化研究中心2024年的调查显示，采用诗词典故的新生名字占比已达38.7%，较2015年增长近三倍。