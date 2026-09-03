（香港综合讯）美国投资银行高盛预计，人民币未来将持续有序升值，每年升幅约3%至5%，五年后或升至5.5元人民币兑1美元。

综合《香港经济日报》和星岛头条报道，人民币今年以来累升约4%，是表现最佳的亚洲货币之一。高盛发表报告称，人民币升值并非昙花一现，相信中国决策者将继续倾向让人民币逐步升值。

目前人民币汇率约为6.72元兑1美元。高盛称，中国对汇率具备强大的管控能力，例如可通过每日中间价引导，以及使用外汇干预工具等。

高盛预计，人民币每年升值3%至5%，美元兑人民币汇率将在2028年底降至6.0，2031年底进一步降至5.5；人民币五年内潜在升幅约22.2%。

高盛认为，这种渐进式升值是北京在兼顾出口份额、金融安全，以及宏观经济大局下的最佳政策选择，并称这种有序且可预期的升值步伐，将对其他亚洲货币形成支撑。

高盛也提到，人民币升值对中国而言不单是汇率问题，更关乎三大核心战略目标。其中，中国作为全球最大制造国，人民币适度升值可被视为向国际贸易伙伴释放“善意信号”，有助降低关税报复风险，减少贸易摩擦。