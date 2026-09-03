香港高等法院星期四（9月3日）驳回香港“612人道支援基金”五名被告的上诉申请，维持原判。

2022年5月，已停运的香港“612人道支援基金”的五名信托人天主教香港教区荣休主教陈日君枢机、岭南大学前客座副教授许宝强、歌手何韵诗和两名前立法会议员吴霭仪与何秀兰，涉嫌违反《香港国安法》被捕。

他们与基金秘书施城威各被控未在指明时限内为基金申请注册或豁免注册社团，六人均不认罪。2022年11月，西九龙裁判法院裁定，上述六名被告罪成被判罚款。陈日君、吴霭仪、何秀兰、何韵诗和许宝强各判罚4000元（港元，下同，647新元），施城威则被判罚款2500元。

综合香港《明报》《星岛日报》和网媒“香港01”报道，除施城威外，其他五人不服定罪提出上诉，香港高院去年12月听取控辩双方陈词，上诉人相信基金不受《社团条例》约束，律政司一方则指基金具备一定结构，且资助政治团体，其运作符合社团定义。法官当时听罢陈词，指将在九个月内颁布裁决。

此案星期四在香港高院上诉庭宣判，法官认定，“612人道支援基金”并非单纯一笔以信托形式持有的金钱，各上诉人有相互的权利和义务令其运作，他们并按照信托契约及补充信托契约行事，因此认为基金属于《社团条例》下所指的“社团”，在成立后一个月内未注册，所以裁定原审判决并无不妥，驳回上诉。

“612人道支援基金”（简称“612基金”）成立于2019年6月15日，目的是为所有在反修例运动中被捕、受伤或有关人士提供人道支援，包括医疗费用、心理/精神辅导费用，刑事/民事法律费用，紧急经济援助等支援。

“612基金”也被建制阵营批为“黑暴基金”，并在2021年8月18日宣布已制定方案有序停止运作，10月31日解散基金秘书处。根据基金2021年6月的年度报告，截至当年5月31日，筹款总收入累计达2.36亿港元。

香港警方国安处2021年9月称正调查“612基金”涉嫌违反香港国安法及其他香港法例，并向法庭取得“提交物料令”，要求“612基金”及协助处理资金往来的“真普联”提交基金的资金往来，及捐款人资料等，以调查当中是否涉及勾结境外势力。