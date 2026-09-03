知情人士透露，中国人工智能（AI）初创企业月之暗面已秘密申请香港上市。

综合路透社、中国科技媒体《晚点LatePost》报道，月之暗面已于本周以保密形式向港交所递交A1上市申请，正式启动港股IPO流程。A1表是港交所主板上市的正式申请表格。

据一名知情人士向路透社透露，公司计划筹资30亿美元（38亿新元）。

月之暗面7月推出的最新大模型Kimi K3获得不错反响，市场需求强劲。公司据报正与微软、亚马逊和谷歌洽谈收入分成协议，以允许这些美国云计算巨头托管Kimi K3。

若达成协议，这可能成为中国AI企业与美国主要云计算公司之间首个大型收入分成协议。

两名消息人士说，月之暗面目前正在进行的新一轮融资对公司的估值达到500亿美元。这一估值略低于其中国国内主要竞争对手，深度求索据报估值约740亿美元，智谱AI市值则达到660亿美元。

消息人士也说，IPO时间表仍取决于监管部门批准，包括拟筹资金额在内的财务细节也可能因市场状况而调整。

据悉，为获得监管部门批准，月之暗面在提交IPO申请前已撤销离岸注册架构，即所谓的“红筹架构”，并改为在中国境内注册。