（深圳/上海综合讯）中国最大汽车出口商奇瑞汽车董事长尹同跃说，汽车企业出海不是去“收割”，而是要去“深耕”，应当学会与全球同行分享，帮助传统车企升级转型。

综合《证券时报》与每日经济新闻报道，尹同跃星期四（9月3 日）在四川宜宾举行的2026世界动力电池大会上说，中国新能源汽车能够取得今天的发展成就，大部分功劳属于中国的零部件和电池供应链。

谈及全球化，尹同跃提出“融合共生”的理念。他以改革开放初期大众、奔驰、丰田等国际车企进入中国市场为例，称中国汽车产业如今在电动化、智能化方面走在前面，也应该加强分享与合作，帮助传统汽车企业转型。

他说，要让中国的电池技术支持全球汽车产业低碳化升级转型，“让中国电动车、智能化汽车、电池产业落户到像西班牙这样的发达国家和汽车大国。”

总部位于安徽芜湖的奇瑞集团，2025年出口汽车逾134万辆，连续23年蝉联中国汽车出口冠军。这家车企在2001年迈出国门第一步，截至今年8月，集团累计出口车辆718万辆，成为首个累计出口突破700万辆的中国车企。

尹同跃强调，奇瑞在海外要成为当地经济的参与者、贡献者，“要成为当地的企业公民，成为全球各地的企业公民。”

奇瑞在海外拥有超过10家组装工厂，主要分布在东南亚、南美、俄罗斯等地区。公司首个海外区域运营中心4月在巴塞罗那启用，同步启动了西班牙研究院。根据规划，这家研究院将聚焦电动化、智能出行与可持续发展。