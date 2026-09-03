韩国光州双年展批准台湾以“台湾馆”的名称参展，引发中国大陆强烈抗议，策展团队宣布撤展。大陆外交部指出，双年展主办方顽固坚持错误做法，公然违反一个中国原则，并希望韩国政府恪守政治承诺，以实际行动践行一个中国原则。

中国外交部发言人郭嘉昆星期四（9月3日）主持例行记者会。会后有记者问，中国策展团队因光州双年展涉台错误做法宣布撤展，表达强烈抗议。中国驻韩国大使馆已就此发声。中国对此有何评论?

郭嘉昆回应，中韩建交公报明确指出，大韩民国政府承认中华人民共和国政府为中国的唯一合法政府，“并尊重中方只有一个中国、台湾是中国的一部分之立场”。

他进一步说，今年以来，韩国多次明确表示，坚持一个中国的立场没有变化。

郭嘉昆称，此次光州双年展主办方顽固坚持错误做法，纵容台湾使用完全不符合其身份的名称参展，公然违反一个中国原则，大陆对此坚决反对，并已向韩国提出严正交涉，要求有关方面立即纠正错误做法。

郭嘉昆表示，希望韩国政府恪守政治承诺，切实负起责任，以实际行动践行一个中国原则。

郭嘉昆也批评，台湾的民进党借文化交流、会议展览等场合搞政治操弄，进行谋“独”挑衅，用心险恶，手段卑劣，其政治图谋不会得逞。

第16届光州双年展将于9月5日至11月15日举行。展览主办方8月初将“台湾馆”改为“国立台湾美术馆”（简称“国美馆”，英文缩写NTMOFA），在台湾方面指控“政治审查”并提出抗议后，“台湾馆”恢复使用。

中国驻韩国大使馆发言人星期四（9月3日）在微信公众号就双年展“严重涉台错误”发表谈话，透露使馆及驻光州总领馆近日同韩国全南光州统合特别市政府和光州双年展财团，就双年展涉及台湾问题多次沟通。

发言人称，但主办方顽固坚持错误做法，公然同意台湾使用完全不符合其身份的名称参展，严重违反“一个中国”原则，直接损害中韩关系政治基础。“中方对此坚决反对，绝不接受。中方策展团队已经宣布撤展，表达强烈抗议。”

综合韩联社、《朝鲜日报》报道，中国大陆19名艺术家及策展人，原计划9月5日至11月5日在河正雄美术馆的特别馆展出作品，但8月28日起停止布展工作。策展团队星期四召开记者会宣布撤展。

韩国外交部星期四就上述争议表态，强调韩国政府尊重“一个中国”的基本立场不变，相关事件是文化艺术领域在民间自主判断下作出的决定，与韩国政府在涉台问题上的立场无关。