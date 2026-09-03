中国大陆在台湾以东海域的活动持续增多，大陆自然资源部星期四（9月3日）通报，旗下第二海洋研究所8月10日至31日进行为期约三周的海洋地球物理综合调查；同日，大陆海警也公布，普陀山舰编队当天在相关海域开展“常态化执法巡查”。

台湾海巡署反驳称，台湾在东部专属经济海域拥有主权权利与管辖权，并指大陆对台湾各海域“绝无管辖权”。台海巡署也指大陆是“假执法、真扩权”，并称已调派吉安舰等舰艇监控普陀山舰及岱山舰。

日本与菲律宾5月底宣布拟启动专属经济区和大陆架海域划界谈判后，大陆在台湾以东的科研、海警及军事活动随之增多。受访大陆学者分析，大陆多项举措旨在展示对台湾以东相关海域进行常态化管辖和维护海洋权益的能力，但不认为相关行动会导致持续性海上摩擦。

中国大陆海警星期四通过微信账号通报，普陀山舰编队星期三位于台湾以东海域开展常态化执法巡查，并称普陀山舰编队8月以来持续加强相关海域管控，有力保障正常航行和作业秩序；坚决维护国家领土主权和海洋权益。

路透社报道，大陆海警周三的行动是6月以来第三次类似巡查。此前，大陆6月在台湾以东开展海上交通执法及扫测行动；大陆海警7月4日也曾在相关海域开展执法巡查。

除海警执法外，大陆今年也在相关海域展开多项调查。大陆自然资源部第二海洋研究所通报，8月10日至31日在台湾以东海域进行海洋地球物理综合调查，使用多波束、多道地震、海底地震以及重力、磁力等技术，采集海底地形、沉积地层、深部地质构造和地球物理场等资料。

大陆官方称，此次调查旨在了解相关海域的基本地质和构造特征，为自然资源“一张图”和国土空间规划提供数据，并为沉积物特征、构造活动、深部地壳结构及海域动态演化研究提供资料。

此前，大陆自然资源部东海局“向阳红22”船在6月16日至18日开展海洋环境调查；农业农村部“蓝海201”则在7月17日至23日开展渔业资源调查。

军事活动方面，中国海军红河舰8月12日与印度尼西亚海军护卫舰在相关海域举行海上通航演练，科目包括海上通信、编队运动及海上补给。路透社报道，这是中国官方首次公开宣布与外国海军在该区域进行联合航行活动。印尼海军称，演习并非旨在“作战”，而仅仅是“过航演习”。

上海海峡两岸研究会研究员包承柯向《联合早报》分析，过去大陆在台湾以东海域多侧重军事演练或航道通行，今年较明显的变化是海警力量介入执法巡查，重点在于展现实际管辖权及维护海洋权益。

他说，海警执法与自然资源部门调查分别从海域管辖和资源掌握两个层面展开，后者通过掌握海底地形、水文及资源等资料，为今后利用相关海域及发展海洋经济作准备。对于台湾以东海域未来会否形成持续性海上摩擦，包承柯认为不太可能，并称日本缺乏相关海域管辖的法理依据。

台湾的国防安全研究院国防资源与战略研究所委任副研究员揭仲则分析，北京系列动作意在持续让外界看到，它在台湾以东海域“行使管辖权的例证跟事实”。

他认为，大陆通过海警及其他公务船持续开展执法、资源调查和海上交通管理，是在打一场“法律战”，强化对相关海域的权利主张，并通过持续建立管辖事实提醒日菲，如果处理重叠海域问题，必须与北京谈判，不能与台北接触。

他说，台湾以东目前已成为新海上热点，但未来中国大陆与日本的执法船发生冲突的可能性不大，“可能形成类似钓鱼台（中国大陆称钓鱼岛，日本称尖阁诸岛）模式，你巡你的，我巡我的，你喊你的，我喊我的，双方会避免冲突”。

台湾政治大学东亚研究所名誉教授丁树范判断，如果大陆持续派遣海警船，台湾海巡署也可能相应增加东部部署，双方执法船可能出现对峙，情况类似台湾海峡或金门一带，但仍会保持克制。