美国汽车业规模最大的行业协会致函国会参众两院两党领袖，敦促国会在年底前立法，永久禁止中国汽车及相关网联软件和硬件进入美国市场，理由是这些产品威胁美国经济和国家安全。

综合路透社和彭博社报道，美国汽车创新联盟在信中呼吁国会迅速采取行动。联盟成员包括通用汽车、福特、丰田、大众、现代、本田和斯泰兰蒂斯等主要车企。

联盟首席执行官博泽拉（John Bozzella）称，中国汽车制造商目前正在全球倾销获得补贴并搭载联网软硬件的汽车。这种情况尚未在美国发生，“但鉴于这一威胁的规模和紧迫性，我们敦促国会在今年休会前，通过禁止中国汽车、软件和硬件的法案，使这项政策正式成为美国法律”。

博泽拉说，通过法案“将发出明确的跨党派信号：面对中国谋求主导全球汽车制造业的战略，美国政府将从国家安全层面作出回应”。

目前，高额关税以及美国商务部针对中国等所谓外国对手的网联汽车系统实施的禁令，实际上已把中国汽车挡在美国市场之外。汽车业团体希望国会进一步把相关限制写入法律，使禁令永久化。

美国参议院商务委员会今年7月表决通过一项旨在强化相关禁令的法案，但法案要在国会获得最终通过，仍面临阻力。

根据一封此前未公开的信函，汽车创新联盟今年7月曾敦促参议院商务委员会在法案中明确规定，禁止商务部向比亚迪、奇瑞、上汽集团及其他“获得中国共产党补贴”的中国车企发放特定许可，准许它们在美国制造、销售或进口网联汽车。

不过，参议院商务委员会主席克鲁兹（Ted Cruz）指出，法案中禁止中国实体持股超过15%的车企在美销售汽车的条款，也可能波及奔驰，因为中国投资者合计持有奔驰近20%的非控股股权。他认为，法案还须修改，才可能成为法律。

在中国国内需求疲弱、价格竞争激烈之际，比亚迪和吉利汽车等企业正扩大出口，在全球市场迅速扩大份额。价格低廉、科技配置丰富的中国电动车也开始出现在加拿大和墨西哥，令美国汽车业高管更加担心这些车企可能很快进军美国市场。

中国驻美大使馆没有立即回应置评请求。